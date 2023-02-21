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Нуньес ударом пяткой открыл счет в матче с Реалом

Уругваец огорчил "сливочных" уже в самом дебюте матча.
Нуньес ударом пяткой открыл счет в матче с Реалом

В рамках первого поединка 1/8 финала ЛЧ Ливерпуль встречается с Реалом."Красные" открыли счет уже на 3 минуте поединка. 

Салах заметил открывающегося в штрафной площадке Дарвина Нуньеса, а уругваец в прекрасном стиле переправил мяч пяткой в сетку ворот Тибо Куртуа.

Стоит отметить, что этот гол стал самым быстрым забитым на домашнем стадионе Ливерпуля в рамках плей-офф Лиги чемпионов. На момент написания новости счет 2:1. Второй гол Ливерпуля на счету Мохаммеда Салаха. За Реал забил Винисиус

Напомним, на нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча Ливерпуль - Реал..

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