Фанаты Ливерпуля устроили ночью фейерверк возле отеля Реала

Перед матчем 1/8 финала Лиги Чемпионов между Ливерпулем и Реалом фанаты мерсисайдцев повели себя не самым джентельменским образом, пишет Daily Mail.

Игроки Реала заселились в отель Innside Liverpool Hotel, около которого в 2 часа ночи начался фейерверк.

