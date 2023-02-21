Ливерпуль - Реал: где смотреть матч 21.02.2023 Лиги чемпионов

Узнайте на ISPORT, где смотреть поединок, а также место и время его проведения. Команды встретятся в матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2022/23.

Во вторник, 21 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграют Ливерпуль (Англия) и Реал (Испания).

Команды вступят в плей-офф соревнования, чтобы продолжить путь за трофеем. Ливерпуль и Реал имеют солидную порцию личных встреч, а также подходят к противостоянию в хорошей форме.

Еврокубковый поединок пройдет в Англии на арене - Энфилд. Начало поединка запланировано на 22:00 по Киеву.

Где смотреть матч Ливерпуль - Реал

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Ливерпуль - Реал, где можно смотреть текущий ход противостояния. Матч начнется 21 февраля в 22:00 по киевскому времени.

Также на территории Украины матч будет доступен для просмотра на OTT-платформе MEGOGO. Здесь матч покажет канал "MEGOGO Футбол 1". Его также можно найти на платформе Volia TV.

В своей истории Ливерпуль и Реал встречались девять раз. На счету английского клуба три победы, у Реала - пять побед, а одна игра завершилась вничью. Примечательно, что англичане не выигрывали у мадридского клуба с 2009 года.

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Где состоится матч Ливерпуль - Реал

Поединок между Ливерпулем и Реалом состоится в Ливерпуле (Англия) на домашней арене Энфилд.

Стадион был построен в 1884 году, а на данный момент он вмещает около 63 тысяч зрителей.

В преддверии поединка английский клуб добыл важную победу в чемпионате Англии, обыграв Ньюкасл (2:0). В свою очередь, Реал на выезде комфортно обыграл Осасуну (2:0).