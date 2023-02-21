Ливерпуль - Реал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Команды встретятся в поединке плей-офф Лиги чемпионов-2022/23. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.

Во вторник, 21 февраля, Ливерпуль и мадридский Реал встретятся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2022/23.

Противостояние английского и испанского грандов стало апогеем прошлого еврокубкового сезона. Тогда подопечные Карло Анчелотти в финальном поединке главного европейского клубного турнира одержали минимальную победу над командой Юргена Клоппа благодаря единственному голу Винисиуса Жуниора. Теперь же мерсисайдцы и мадридцы должны будут определить между собой сильнейшего уже на первой стадии плей-офф нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов будет сыгран в Ливерпуле на стадионе Энфилд. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Трансляция матча будет доступна в этой новости 21 февраля и начать смотреть ее онлайн можно, начиная с 22:00 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

Кроме того, в Украине поединок Лиги чемпионов в прямом эфире будет показан на платформе Megogo. На ISPORT.ua также будет доступна видео трансляция встречи.

Ливерпуль пробился в плей-офф Лиги чемпионов со второго места группы А, где в стартовом туре был разгромлен Наполи со счетом 1:4, но после дважды обыграл Аякс (2:1, 3:0) и Рейнджерс (2:0, 7:1), а также взял реванш у неаполитанцев (2:0).

Реал вышел в 1/8 финала ЛЧ, выиграв группу F. В своем квартете мадридский клуб дважды разгромил Селтик (3:0, 5:1), обменялся победами с Лейпцигом (2:0, 2:3), а также обыграл 2:1 и разошелся миром 1:1 с Шахтером.

Всего в своей истории Ливерпуль и Реал встречались между собой девять раз, и сейчас преимущество на стороне мадридского клуба: пять побед, одна ничья и три поражения.