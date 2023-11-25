Девушка хавбека Тоттенхэма похвастала своим телом после рождения двойни

Алекса Кеннеди надеется вдохновить других.

Алекса Кеннеди, партнер футболиста Джеймса Мэддисона, поделилась своим фото в бикини после рождения двойняшек.



Мэддисон, игрок Тоттенхэма, стал отцом двух детей в прошлом лете. Только недавно его возлюбленная опубликовала свое фото в бикини.



На снимке видны растяжки на животе Алексы. Несмотря на это, она остается оптимистичной и надеется, что ее фото вдохновит других.



"Многие интересовались, появились ли у меня растяжки после рождения близнецов... И да, кожа сильно растянулась. Я предполагала, что это может произойти, но было сложно принять это во время беременности".

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"После рождения близнецов я научилась ценить свое новое тело (не воспринимайте меня неправильно, у меня все еще бывают моменты сомнений), но я постоянно напоминаю себе о позитивном и о том, как я благодарна своему телу за то, что оно выносило и выкормило 3 здоровых ребенка, включая двойняшек!", - написала Алекса под своим фото.