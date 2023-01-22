Тен Хаг: Сказал игрокам, чтобы сменили менталитет, если они хотят выигрывать трофеи

Нидерландец недоволен ошибками его подопечных, которые привели к поражению в принципиальной игре.

Манчестер Юнайтед отправился в гости к Арсеналу, чтобы прервать его беспроигрышную домашнюю серию. Однако вместо этого лондонский клуб продлил ее, завоевав победу со счетом 3:2.

После матча главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг подвел итоги прошедшего матча.

"Это была отличная игра, быстрый темп, две топ-команды - зрители от этого выиграли", - цитирует тен Хага utdreport. "Но, конечно, мы разочарованы, ведь проиграли на последних минутах. Все пропущенные сегодня голы — ошибки, которых не должно быть".

"Даже на прошлой неделе (матч против Манчестер Сити) нас было сложно обыграть в таких ситуациях, но не сегодня. Всех трех голов мы могли избежать".

Несмотря на огромное количество ударов (24), Арсенал попал в створ ворот Давида Де Хеа всего пять раз. Тен Хаг не скрывал раздражения от ошибок своих подопечных, которые привели к пропущенным голам.

"Они (Арсенал) очень хорошо владеют мячом, но мы хорошо обороняемся. У них было не так много явно опасных моментов. Мы допускали ошибки, которые не можем совершать. Мы должны учиться. Я хочу побеждать. Мы хотим быть номером один, но допускаем ошибки".

"Мы очень хорошо начали игру, забили, вели в счете. Но затем совершили столько ошибок, которые на самом деле неприемлемы. Мы должны усвоить урок и двигаться дальше".

Нидерландский специалист не забыл упомянуть о прогрессе команды, а также менталитете.

"Мы понимаем, что прогрессируем. Я сказал то же самое в раздевалке. Но я также сказал, что если вы хотите побеждать, вы не можете совершать ошибки, о которых я упоминал".

"Возможно, в ближайшие пару часов я пойму, что мы находимся в хорошем положении, но сейчас я раздражен. Я сказал игрокам, что если они хотят выигрывать трофеи, они должны изменить менталитет - нельзя в таком статусном матче допускать такие большие ошибки".

Не сумев заработать очки в поединке с Арсеналом, Манчестер Юнайтед опустился на четвертое место таблицы чемпионата Англии. На счету команды Эрика тен Хага 37 очков - столько же, сколько и у Ньюкасла, который опережает "красных дьяволов" за счет лучшей разницы голов (+22 против +7).