Кто выиграет Золотой мяч 2023

ISPORT рассказывает, кого букмекеры считают претендентами на главную индивидуальную награду.

Все топ-футболисты мира стремятся к главной вершине своей карьеры, а именно получению Золотого Мяча.

В прошлом году система определения изменилась. Победителя будут определять по успехам за сезон, а не за год.

ISPORT рассказывает, что букмекеры думают о шансах претендентов на главную индивидуальную награду в футболе.

Прогноз и ставки букмекеров на Золотой Мяч-2023.

Лионель Месси: 1.27

Килиан Мбаппе: 2.29 - 4.5

Эрлинг Холанд: 6.0 - 11.0

Кевин де Брюйне: 28.0 - 31.0

Роберт Левандовски: 22.0 - 47.0

Мохаммед Салах: 28.0 - 47.0

Карим Бензема: 28.0 - 47.0

Неймар: 33.0 - 47.0

Винисиус Жуниор: 37.0 - 40.0

Фил Фоден 52.0 - 80.0

Криштиану Роналду: 62.0 - 200.0

Бруну Фернандеш: 80.0 - 133.0

Садио Мане: 100.0 - 105.0

Как можно заметить, главным фаворитом с достаточно неплохим отрывом является Лионель Месси. Что касается мнения ISPORT, то наша редакция также считает, что аргентинец победой на Чемпионате мира в Катаре гарантировал себе еще один Золотой Мяч.

Стоит сказать, что последним обладателем награды был французский форвард мадридского Реала Карим Бензема.

Напомним, на нашем сайте доступен список претендентов на награду игрока года от ФИФА.