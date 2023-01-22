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Хавбек Сосьедада отклонил предложение Арсенала

Игрок ждет предложение от Барселоны.
Хавбек Сосьедада отклонил предложение Арсенала

Опорный полузащитник Реал Сосьедада Мартин Субименди отклонил предложение Арсенала, сообщает издание Cadena SER.

"Канониры" попытались подписать 23-летнего опорника у Сосьедада, даже согласились заплатить клаусулу в размере 60 млн евро.

Арсенал сначала связался с клубом игрока, а потом уже пообщался с самим Мартином. Однако хавбек отклонил предложение лондонцев.

Мартин Субименди - воспитанник Сосьедада, но все равно вряд ли, что сделал он это из-за верности клубу. Напомним, что игрока очень высоко оценивает и хочет видет в Барселоне Хави.

В этом сезоне на счету Субименди 25 матчей, 1 гол и три результативных передачи.

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