Салернитана - Наполи 0:2 Видео голов и лучших моментов матча Серии А

Представляем вашему вниманию обзор матча лидера и одного из аутсайдеров итальянского чемпионата.

На Стадио Ареки прошел матч 19-го тура итальянской Серии А между Салернитаной и Наполи, который завершился победой гостевой команды со счетом 2:0.

В конце первогго тайма подопечные Лучано Спаллетти вышли вперед, благодаря голу капитана Джованни Ди Лоренцо. А сразу после перерыва Виктор Осимхен удвоил преимущество неаполитанцев и установил окончательный счет встречи.

Вашему вниманию видео всех голов матча Салернитана - Наполи в девятнадцатом туре Серии А:

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Салернитана - Наполи 0:2

Голы: Ди Лоренцо, 45+3, Осимхен, 48.

Владение мячом: 25% - 75%

Удары: 5 - 9

Удары в створ: 2 - 4

Фолы: 14 - 15

Атаки: 63 - 172

Салернитана: Очоа - Данилюк (Самбия, 85), Дьомбер (Ловато, 16), Пирола, Брадарич - Кандрева, Кулибали, Кавилья, Вилена (Валенсия, 73), Диа (Бонаццоли, 85) - Пьонтек.

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Руи - Ангисса, Лоботка, Зелински (Ндомбеле, 85) - Лосано (Политано, 85), Осимхен (Симеоне, 89), Элмас.

Предупреждения: Брадарич, Пирола - Ким, Ндомбеле.

Источник: MEGOGO