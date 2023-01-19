Барселона вышла в четвертьфинал Кубка Испании, обыграв Сеуту

Каталонский клуб разгромил на выезде соперника.

В четверг, 19 января, в рамках 1/8 финала Кубка Испании Сеута встречалась с Барселоной. Матч завершился победой гостей со счетом 5:0.

В первых минут матча каталонцы забрали себе мяч, пытаясь пройти оборону более скромного по статусу соперника. Гостям удалось найти брешь в защите Сеуты лишь на 41-й минуте. Вингер Рафинья открыл счет в матче.

Во второй половине встречи хозяева сильно сдали. Андердог не сумел больше сдерживать атакующую мощь Барселоны, пропустив по ходу тайма три мяча. Роберт Левандовски, Ансу Фати и Франк Кессье отличились голами.

В оставшееся время каталонский клуб уже развлекался, пытаясь забить как можно более издевательский мяч в ворота соперника, что и сделал в конце Левандовски, вколотив пятый гол.

Статистика матча Сеута - Барселона 1/8 финала Кубка Испании

Сеута - Барселона 0:5

Голы: Рафинья, 41, Левандовски, 50, 90, Фати, 70, Кессье, 77

Владение мячом: 34% - 66%

Удары: 5 - 16

Удары в створ: 0 - 7

Фолы: 10 - 12

Атаки: 68 - 93