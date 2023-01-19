Нападающий Барселоны обратился к психологу в связи с проблеми с реализацией на поле
Торрес хочет исправить ментальные сложности.
Нападающий Барселоны Ферран Торрес обратился к психологу на фоне неудачных выступлений. Об этом сообщает издание Diario Sport.
Испанец обратился к психологу из-за ошибок и неудач в матчах за каталонский клуб. Игрока активно поддерживает тренерский штаб и считает, что Ферран преодолеет неудачный этап.
В текущем сезоне на счету Торреса всего 2 гола в 15 матчах Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что Гюндоган заключил предварительный контракт с Барселоной.
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