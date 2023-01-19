Месси отметился голом в товарищеском матче против команды Роналду

Аргентинцу хватило всего трех минут, чтобы вывести свою команду вперед.

В Эр-Рияде на Международном стадионе имени Короля Фахда в рамках товарищеского матча сошлись французский ПСЖ и команда звезд Ан-Насра и Аль-Хиляля.

Парижане вышли со своей основной троицей звезд в нападении: Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар.

Звезд саудовских команд с капитанской повязкой на руке вывел Криштиану Роналду.

Уже на третьей минуте европейский коллектив вышел вперед. Неймар выполнил заброс в штрафную на забегавшего Месси, который в одно касание переправил мяч в сетку ворот.

Стоит отметить, в стартовом составе ПСЖ вышел Кейлор Навас, в приобретении которого заинтересован нынешний клуб Криштиану Роналду, а также одна команда из Английской Премьер-лиги.