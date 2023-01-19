Коваленко отдал ассист, но Специя уступила Аталанте в кубке Италии
В четверг, 19 января, состоялся матч 1/8 финала кубка Италии, в котором встретились Аталанта и Специя.
Поединок получился очень результативным. И практически все свои голы команды забили еще в первом тайме.
Сначала в течение двух минут Адемола Лукман оформил дубль, после чего Альбин Экдаль отыграл один мяч.
В середине первой половины игры Ханс Хатебур вернул бергамаски преимущество в два гола, но гости вновь сократили отставание в счете.
На этот раз гол Специи имел украинский привкус. Виктор Коваленко, вышедший в стартовом составе, отдал передачу на Даниэле Верде, который находился в штрафной площади "богини". Форвард не сплоховал, точно пробив по воротам Хуана Муссо.
Во втором тайме команды немного снизили темп, но Аталанта смогла восстановить комфортное преимущество - в четвертом матче подряд отметился 19-летний форвард Расмус Хойлунд.
Сразу после гола Коваленко покинул поле - вместо него вышел Даниэль Мальдини. Точку же в матче поставил Итан Ампаду, который отметился автоголом.
В четвертьфинале команда Джан Пьеро Гасперини встретится с миланским Интером, который стал обладателем Суперкубка Италии.
Статистика матча Аталанта - Специя 1/8 финала кубка Италии
Аталанта - Специя 5:2
Голы: Лукман, 10, 12, Хатебур, 27, Хойлунд, 72, Ампаду, 90+1 - Экдаль, 14, Верде, 38.
Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 19 - 9
Удары в створ: 7 - 4
Фолы: 13 - 6
Атаки: 116 - 89
Аталанта: Муссо - Джимсити, Паломино, Скальвини (Толой, 56) - Хатебур (Дзортеа, 64), Эдерсон (де Рон, 46), Копмейнерс, Меле - Лукман, Сапата (Хойлунд, 63), Бога (Муриэль, 63).
Специя: Зовко - Христов (Аду, 73), Кивьор, Николау (Кальдара, 61) - Хольм (Феррер, 61), Экдаль (Ампаду, 61), Эспозито, Коваленко (Мальдини, 73), Моутиньо - Нзола, Верде.
Предупреждения: Эдерсон - Христов.