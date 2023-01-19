Лингард: Манчестер Юнайтед отстает во всем
Англичанин недоволен развитием бывшего клуба.
Хавбек Ноттингем Форест Джесси Лингард раскритиковал инфраструктуру бывшей команды Манчестер Юнайтед.
"МЮ так сильно отстает во всем! Посмотрите на инфраструктуру Манчестер Сити и Тоттенхэма... Они впереди на много миль. Даже с точки зрения соцсетей.
Я пришел к ним в 2017 году и предложил делать контент для ютуба – я просто хотел, чтобы клуб шел в ногу со временем, чтобы в МЮ появлялись новые вещи.
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Нужно быть актуальным и оставаться актуальным", – сказал Лингард для подкаста The Diary of a CEO.
Напомним, футболист провел в системе МЮ 23 года, а летом 2022 года покинул клу как свободный агент и присоединился к Ноттингему Форесту.
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