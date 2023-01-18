Реал поддерживает связь с Мбаппе и его представителями

Трансфер француза в "королевский клуб" все еще возможен.

После того, как Килиан Мбаппе решил остаться в ПСЖ, подписав невероятный контракт, все посчитали, что таким образом он закрыл себе путь в Реал. Однако, по ходу нынешнего сезона ситуация начала меняться.

По информации The Athletic, "бланкос" оставили открытыми некоторые скрытые каналы связи с игроком и его окружением. При этом сообщается, что стороны немного активизировали общение после чемпионата мира 2022 года.

Никто не ожидает трансфера этой зимой и он необязательно должен состояться следующим летом. Однако ПСЖ знает, что Мбаппе не забыл о своей мечте поиграть за команду Карло Анчелотти.

"Единственный клуб, который может вытащить его отсюда — это Реал Мадрид", — сказал источник из ПСЖ, который поговорил с The Athletic на условиях анонимности.

"В футболе нет ничего невозможного, но мы можем попросить 400 миллионов евро или даже не назначать цену за него".

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Испанский клуб считает, что текущая сделка 24-летнего француза и то влияние, которое он оказывает на принятие решений в Париже, означает, что он практически недосягаем для любой другой команды.

Но если ситуация изменится, у Реал есть план и он будет готов отдать подготовленные деньги.