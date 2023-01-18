Арендованный у Шахтера Тобиас может дебютировать за основу Реала

Бразилец попал в заявку на матч Кубка Испании.

В рамках 1/8 финала Кубка Испании Реал встретится с Вильярреалом.

"Сливочные" подойдут к матчу с одной болезненнной потерей. Не сыграет в игре из-за травмы Дани Карвахаль.

Заменить его может арендованный у Шахтера Винисиус Тобиас. Бразилец впервые попал в заявку основной команды на матч.

На счету Тобиаса 25 матчей за Реал Мадрид Кастилья. Ранее сообщалось, что Реал намерен его выкупить.

Матч Реал - Вильярреал пройдет завтра, 19 января. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.