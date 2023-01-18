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Арсенал Зинченко может зимой пополнится хавбеком Барселоны

Рафинья близок в возвращению в чемпионат Англии.
Арсенал Зинченко может зимой пополнится хавбеком Барселоны

Арсенал всерьез нацелился на подписание вингера Барселоны Рафиньи. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Главному тренеру "канониров" Микелю Артете очень нравится игра 26-летнего бразильца, поэтому он просит боссов клуба подписать его. Арсенал рассчитывает купить игрока уже этой зимой.

Представители клуба уже связались с окружением Рафиньи для обсуждения потенциального трансфера.

Отметим, сам игрок польщен таким интересом, однако пока он не намерен покидать столицу Каталонии.

В текущем сезоне на счету бразильца 2 гола и 2 ассиста в 15 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Барселона из-за трансфера Мудрика в Челси высоко оценила стоимость своего вингера.

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