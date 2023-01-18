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Атлетико согласовал детали личного контракта с форвардом Барселоны

Мадридский клуб подпишет Депая.
Атлетико согласовал детали личного контракта с форвардом Барселоны

Нападающий Барселоны Мемфис Депай близок к переходу в Атлетико. Об этом сообщает издание Mundo Deportivо.

Агент 28-летнего нидерландца достиг соглашения с мадридским клубом о контракте до 2025 года. Переговоры между Атлетико и Барселоной все еще продолжаются.

Напомним, каталонцы предложили обмен Мемфиса Депая на вингера Янника Феррейру Карраско, однако руководство Атлетико отклонило данное предложение.

В текущем сезоне на счету нидерландского форварда всего 1 гол в 2 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что атакующий полузащитник Атлетико попросил отпустить его в Барселону.

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