Атлетико согласовал детали личного контракта с форвардом Барселоны
Мадридский клуб подпишет Депая.
Нападающий Барселоны Мемфис Депай близок к переходу в Атлетико. Об этом сообщает издание Mundo Deportivо.
Агент 28-летнего нидерландца достиг соглашения с мадридским клубом о контракте до 2025 года. Переговоры между Атлетико и Барселоной все еще продолжаются.
Напомним, каталонцы предложили обмен Мемфиса Депая на вингера Янника Феррейру Карраско, однако руководство Атлетико отклонило данное предложение.
В текущем сезоне на счету нидерландского форварда всего 1 гол в 2 матчах Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что атакующий полузащитник Атлетико попросил отпустить его в Барселону.
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