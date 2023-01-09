Роберто Мартинес - главный тренер сборной Португалии

Европейский гранд получил нового тренера.

Сборная Португалии официально объявила о назначении нового главного тренера.

Федерация футбола Португалии сообщила о том, что национальную команду возглавил Роберто Мартинес.

Стороны заключили контракт до конца чемпионата мира-2026.

Напомним, что после чемпионата мира в Катаре сборную Португалии покинул Фернанду Сантуш.

В свою очередь, Роберто Мартинес был уволен из Бельгии, ведь с командой не вышел из группы. Стоит отметить, что главным достижением команды за период работы Мартинеса стало третье место на ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что Дешам продлил контракт со сборной Франции.