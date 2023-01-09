Кривбасс объявил о подписании чемпиона мира

Криворожский клуб подписал третьего новичка.

Криворожский Кривбасс официально объявил о подписании защитника Даниила Бескоровайного.

Украинский клуб подписал футболиста у словацкого ДАК 1904.

Стороны заключили контракт на три года. Даниил будет выступать за Кривбасс под 13 номером.

Отметим, что 23-летний Бескоровайный является воспитанником школы ДЮСШ-1 Кривбасс-84. В 2019 году в составе сборной Украины U-20 на чемпионате мира в Польше он выиграл золото.

Ранее сообщалось, что Кривбасс оформил полноценный трансфер опорного полузащитника.