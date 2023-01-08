МЮ против Рединга, Ман Сити или Челси могут сыграть с Арсеналом: результаты жеребьевки кубка Англии

Стали известны все пары следующей стадии английского турнира.

В воскресенье, 8 января, несмотря на то, что стадия 1/32 финала кубка Англии еще не подошла к концу, состоялась жеребьевка стадии 1/16 финала.

Базовая дата четвертого раунда турнира - 28 января. Финал же состоится 3 июня на Уэмбли.

Результаты жеребьевки 1/16 финала кубка Англии

Манчестер Юнайтед - Рединг

Манчестер Сити/Челси - Оксфорд/Арсенал

Престон Норт Энд – Тоттенхэм

Саутгемптон – Блэкпул

Рэксем – Шеффилд Юнайтед

Ипсвич – Бернли

Лутон/Уиган – Гримсби

Сток Сити – Астон Вилла/Стевенейдж

Блэкберн – Форест Грин/Бирмингем

Уолсолл – Лестер Сити

Шеффилд Уэнсдей – Флитвуд Таун

Бристоль/Суонси – Честерфилд/Вест Бромвич

Брайтон – Ливерпуль/Вулверхэмптон

Фулхэм - Сандерленд

Борем Вуд/Аккрингтон Стенли – Кардифф/Лидс

Дерби Каунти - Вест Хэм

Напомним, что 8 января состоится матч 1/32 финала кубка Англии между Манчестер Сити и Челси. На ISPORT можно ознакомиться с прогнозом на данный поединок.