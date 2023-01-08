Экс-игрок ПСЖ и сборной Камеруна умер в возрасте 40 лет

Сердечный приступ стал причиной преждевременной кончины бывшего полузащитника.

В субботу, 7 января, ушел из жизни бывший полузащитник ПСЖ, Марселя и сборной Камеруна Модест М'Бами.

По информации talkSPORT, причиной смерти стал сердечный приступ. Футболисту было всего 40 лет.

М'Бами начал профессиональную карьеру во французском Седане в 2000 году. Спустя три года он присоединился к ПСЖ, где дважды становился обладателем кубка Франции (2004, 2006).

В 2006 году перешел в Марсель, после которого он поиграл за испанскую Альмерию, съездил в Китай, Саудовскую Аравию и Колумбию. Последним клубом Модеста стал Гавр, где за два года сыграл всего 8 матчей. В 2016 году завершил карьеру.

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В составе Камеруна он стал победителем Олимпийский игр в Сиднее в 2000 году. Он также был серебряным призером кубка Конфедераций (2003) и кубка африканских наций (2008).