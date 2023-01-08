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Брюгге Яремчука и Соболя проиграло Генку в первом матче нового тренера

Скотт Паркер неудачно стартовал у руля нового клуба.
Брюгге Яремчука и Соболя проиграло Генку в первом матче нового тренера

В рамках 19 тура чемпионата Бельгии Брюгге в гостях встретился с Генком.

Коллектив Скотта Паркера проиграл в первом матче своего тренера со счетом 3:1.

За "черно-синих" отличился Ханс Ванакен. За хозяев забивали Карлос Куэста, Пол Онуачу и Браян Хайнен.

Что касается украинцев, то Роман Яремчук вышел в концовке, не отметившиь ничем полезным, а Эдуард Соболь просидел весь матч на скамейке.

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