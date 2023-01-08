Брюгге Яремчука и Соболя проиграло Генку в первом матче нового тренера
Скотт Паркер неудачно стартовал у руля нового клуба.
В рамках 19 тура чемпионата Бельгии Брюгге в гостях встретился с Генком.
Коллектив Скотта Паркера проиграл в первом матче своего тренера со счетом 3:1.
За "черно-синих" отличился Ханс Ванакен. За хозяев забивали Карлос Куэста, Пол Онуачу и Браян Хайнен.
Что касается украинцев, то Роман Яремчук вышел в концовке, не отметившиь ничем полезным, а Эдуард Соболь просидел весь матч на скамейке.
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