"Мы - неудачники, а они - молодцы": Хави потроллил Реал за одинаковые результаты команд

Тренеру Барселоны не понравилось, что его команду пытаются выставить слабой и неспособной побеждать.

В воскресенье, 8 января, Барселона встретится с мадридским Атлетико в рамках 16-го тура испанской Ла Лиги.

Во время предматчевой пресс-конференции один журналист спровоцировал главного тренера каталонцев Хави Эрнандеса, напомнив тому, как его команда едва не вылетела из кубка Испании от Интерсити (4:3) из третьего дивизиона.

"То есть, когда Барселона побеждает с разницей в один мяч и проходит дальше, то мы неудачники, но когда другие делают то же самое, они молодцы, так?", - цитирует испанца La Razon.

Вероятно, что Хави намекал на мадридский Реал, который тоже с минимальной разницей обыграл Касереньо (1:0), благодаря единственному голу Родриго на 69-й минуте.