Экс-игрок Металлиста и Шахтера разорвал контракт с Интернасьоналом

Бразильский Интернасьонал на своем официальном сайте объявил о расставании с 34-летним вингером Тайсоном.

Экс-игрок харьковского Металлиста и донецкого Шахтера договорился с родным клубом о расторжении контракта по обоюдному согласию. Прежнее соглашение действовало до апреля 2023 года.

Multicampeão, Taison fez sua segunda passagem com a camisa vermelha e completou 200 jogos na última partida do ano passado. Além dos 44 gols e 23 assistências, o atleta estará para sempre na história do Clube pela contribuição e identificação com o Colorado.



Obrigado, Taison! pic.twitter.com/OTXRd3t98V