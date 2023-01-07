Экс-игрок Металлиста и Шахтера разорвал контракт с Интернасьоналом

Стороны решили досрочно завершить сотрудничество.

Бразильский Интернасьонал на своем официальном сайте объявил о расставании с 34-летним вингером Тайсоном.

Экс-игрок харьковского Металлиста и донецкого Шахтера договорился с родным клубом о расторжении контракта по обоюдному согласию. Прежнее соглашение действовало до апреля 2023 года.

Multicampeão, Taison fez sua segunda passagem com a camisa vermelha e completou 200 jogos na última partida do ano passado. Além dos 44 gols e 23 assistências, o atleta estará para sempre na história do Clube pela contribuição e identificação com o Colorado.



Obrigado, Taison! pic.twitter.com/OTXRd3t98V — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 7, 2023

Сообщается, что бразильцу поступило предложение из Европы. Предполагается, что футболист продолжит карьеру в греческом ПАОКе.

В составе Интернасьонала Тайсон принял участие в 155 матчах, записав на свой счет 17 голов и 14 результативных передач.

Он стал вице-чемпионом Бразилии (2009), победителем Лиги Гаушу (2008, 2009), финалистом кубка Бразилии (2009), обладателем кубка Либертадорес (2010), Южноамериканского кубка (2008) и кубка банка Суруга (2009).