У Хави с Лапортой разногласия из-за трансферной политики Барселоны
В Барселоне пытаются выбрать преемника для опорного полузащитника Серхио Бускетса. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.
Проблема заключается в том, что главный тренер клуба Хави хочет, чтобы Барселона подписала 23-летнего полузащитника Реал Сосьедада Мартина Субименди. В свою очередь, президенту "сине-гранатовых" Жоану Лапорте нравится 25-летний хавбек Вулверхэмптона Рубен Невеш.
Ввиду этого, глава и наставник команды не могут определиться с потенциальным трансфером. Тренерский штаб Барселоны и вовсе настаивает на бесплатном подписании Нголо Канте и Жоржиньо, которые летом станут свободными агентами.
Отметим, из-за финансовых трудностей на подписание опорного полузащитника каталонцы не смогут потратить более 50 млн евро, или же им придется включать в сделку своих футболистов.
Ранее сообщалось, что Барселона близка к подписанию хавбека Вулвз.