У Хави с Лапортой разногласия из-за трансферной политики Барселоны

Тренер и президент не могут определиться с заменой Бускетсу.

В Барселоне пытаются выбрать преемника для опорного полузащитника Серхио Бускетса. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Проблема заключается в том, что главный тренер клуба Хави хочет, чтобы Барселона подписала 23-летнего полузащитника Реал Сосьедада Мартина Субименди. В свою очередь, президенту "сине-гранатовых" Жоану Лапорте нравится 25-летний хавбек Вулверхэмптона Рубен Невеш.

Ввиду этого, глава и наставник команды не могут определиться с потенциальным трансфером. Тренерский штаб Барселоны и вовсе настаивает на бесплатном подписании Нголо Канте и Жоржиньо, которые летом станут свободными агентами.

Отметим, из-за финансовых трудностей на подписание опорного полузащитника каталонцы не смогут потратить более 50 млн евро, или же им придется включать в сделку своих футболистов.

Ранее сообщалось, что Барселона близка к подписанию хавбека Вулвз.