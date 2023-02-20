Крутых потерпел поражение в дебютном матче в основной сетке турнира ATP

Украинский теннисист в трех сетах уступил британскому сопернику на старте соревнований в Дохе.

Первая ракетка Украины Алексей Крутых не смог преодолеть первый круг турнира ATP 250 в Дохе (Катар).

Украинский теннисист в стартовом матче, который стал для него дебютным в основной сетке соревнований на уровне ATP, потерпел поражение от представителя Великобритании Лиама Броди - 0:6, 6:4, 6:7(2).

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Крутых всухую проиграл первый сет, но затем взял второй. В решающей партии украинец вел 3:1, затем отдал четыре гейма подряд, однако после сумел сравнять счет и перевести игру на тай-брейк, где все же уступил.

Соперники провели на корте 2 часа 30 минут. За это время Крутых выполнил пять подач навылет и допустил пять двойных ошибок.

ATP 250. Доха (Катар)

Одиночный разряд

Первый круг

Алексей Крутых (Украина, Q) - Лиам Броди (Великобритания, Q) 0:6, 6:4, 6:7(2)

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Ангелина Калинина вышла во второй круг турнира WTA 1000 в Дубае, где встретится в Даяной Ястремской.