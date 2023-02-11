"Не представляю, что они вскоре договорятся": В команде Фьюри сделали странное заявление о бое с Усиком

Сейчас стороны продолжают обсуждать детали организации поединка за звание абсолютного чемпиона.

Член тренерского штаба чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Энди Ли сделал неожиданное заявление по поводу боя против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По его утверждению, он сомневается, что команды боксеров в ближайшее время договорятся об организации поединка.

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"В последнее время я редко вижусь с Тайсоном. Мы постоянно были вместе перед последним боем Джозефа Паркера. Мы тренировались до и после Рождества.

У меня нет никакой свежей информации насчет боя с Усиком, поскольку я не разговаривал с Тайсоном. Не знаю, состоится ли этот бой или не состоится. Я не представляю, что они вскоре договорятся. Их поединок кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой. Я ничего не могу сказать по этому поводу, потому что ничего об этом не знаю. Однако им нужно подраться друг с другом", - приводит слова Ли The Mirror.

Ранее промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен сообщил, когда должен состояться бой с Александром Усиком.