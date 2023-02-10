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Джошуа поставил победу над Кличко только на третье место среди своих любимых боев

Британский боксер выделил два боя, которые для него сложились лучше.
Джошуа поставил победу над Кличко только на третье место среди своих любимых боев

Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) рассказал, какие свои победы считает лучшими в карьере.

Боксер, который дважды проиграл Александру Усику, в апреле 2017 года одолел техническим нокаутом в 11 раунде другого украинца - Владимира Кличко. Но сам Джошуа поставил эту победу только на третье место в своем личном рейтинге собственных поединков.

Обошли победу над Кличко его поединки против Чарльза Мартина, в котором он завоевал свой первый титул чемпиона мира, и бой-реванш с Энди Руисом.

Лучшие победы Энтони Джошуа по его мнению

  1. матч-реванш против Энди Руиса-младшего (по очкам)
  2. первый чемпионский бой против Чарльза Мартина (нокаут во втором раунде)
  3. объединительный бой с Владимиром Кличко (технический нокаут в 11-м раунде)
  4. бой за звание чемпиона Великобритании против Дилиана Уайта (технический нокаут в 7-м раунде)
  5. поединок с Кевином Джонсоном (технический нокаут во 2-м раунде)

Напомним, что Джошуа вернется в ринг после поражений от Усика уже в апреле и встретится с Джермейном Франклином.

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