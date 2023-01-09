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"Против него очень тяжело": Валлин назвал однозначного фаворита боя Усик - Фьюри

Шведский супертяжеловес оценил шансы соперников.
"Против него очень тяжело": Валлин назвал однозначного фаворита боя Усик - Фьюри

Представитель супертяжелого дивизиона Отто Валлин поделился мнением о поединке между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По словам шведского боксера, он видит очевидным фаворитом своего бывшего соперника в лице британца, а его габариты, как и считают многие, могут сыграть решающую роль в поединке.

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"Я думаю, что Фьюри победит. Идти против него очень тяжело.

Усик - блестящий боксер, но я думаю, что он слишком мал для него", - приводит слова Валлина Boxing Social.

Напомним, ранее промоутер Фрэнк Уоррен сообщил, что команда Александра Усика получила контракт на бой с Тайсоном Фьюри.

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