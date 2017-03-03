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Министр иностранных дел призвал украинцев не ехать в Россию на ЧМ-2018
Сегодня, 10:22
Футбол
Сауля Альвареса исключили из рейтинга WBC
Сегодня, 8:40
Бокс
Фонсека провел переговоры с владельцем Вест Хэма по поводу работы
Сегодня, 8:15
Футбол
Украинские каратисты завоевали полный комплект медалей на чемпионате Европы
Вчера, 10:24
Другое
Новый формат ЛЧ: с кем Динамо сыграет в квалификации
Вчера, 10:00
Футбол
Свитолина опустилась на шестое место чемпионской гонки WTA
Вчера, 9:36
Теннис
Григорий Суркис: Динамо не продается
13 мая, 18:57
Футбол
Гран-при Испании: Хэмилтон легко выиграл Гран-при Испании
13 мая, 18:20
Авто
Гран-при Испании: онлайн трансляция гонки Формулы-1
13 мая, 15:50
Авто
Судьи не давали Ломаченко победу над Линаресом
13 мая, 7:30
Бокс
Ломаченко - Линарес: яркие фото поединка
13 мая, 6:00
Бокс
Ломаченко отправил Линареса в нокаут и стал чемпионом WBA в легком весе
13 мая, 5:56
Бокс
Ломаченко – Линарес: как это было
13 мая, 4:05
Бокс
Красотка пятницы: аппетитная певица, которая зажжет перед финалом ЛЧ в Киеве
11 мая, 10:10
Футбол
Мохамед Салах: 7 интересных фактов о египетском Месси
10 мая, 13:00
Футбол
Владимир Кличко презентует книгу о стратегии развития
10 мая, 12:40
Бокс
4 вывода после финала Кубка Украины
10 мая, 11:00
Футбол
Усик поддержит Ломаченко в Нью-Йорке
10 мая, 10:29
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Сборная Аргентины на ЧМ-2018: состав и расписание матчей
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12 мин назад
Барселона прощается с Иньестой и продает оригинальные футболки в его честь
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Швейцария – Франция: видео онлайн трансляция матча ЧМ по хоккею
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30 мин назад
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Лига Чемпионов
32 мин назад
Сборная Колумбии на ЧМ-2018: состав и расписание матчей
Чемпионат мира 2018
35 мин назад
Финляндия – США: видео онлайн трансляция матча ЧМ по хоккею
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35 мин назад
Экс-тренер Зенита возглавил национальную сборную Италии
Прочее
45 мин назад
Бренд Heineken провел социальный эксперимент в Киеве
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50 мин назад
Вы меня там слышите вообще? – лучшие радиопереговоры Гран-при Испании
Формула 1
51 мин назад
Менеджер Бельтрана: Мы счастливы, что появилась возможность боя с Ломаченко
Бокс
Сегодня, 12:38
Легендарный голландский форвард отложил уход из футбола и продлил контракт еще на год
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Рим (WTA): Свитолина вступает в борьбу матчем с Мартич
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Венгер рассчитывает реализовать свои амбиции в новом клубе
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Сегодня, 11:00
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Сокрушительный данк Хардена – среди лучших моментов дня в НБА
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Ярмоленко впервые после травмы забил гол за Боруссию Д
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Сегодня, 10:30
Китай или Япония: Иньеста отправится в Азию, но еще не решил в какую страну
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Сегодня, 10:00
Бойко: Мы должны с высоко поднятой головой принять чемпионство Шахтера
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Сегодня, 9:55
Челси придется выплатить компенсацию помощникам Конте в случае его увольнения
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Сегодня, 9:45
Почеттино потребует у Тоттенхэма крупную сумму на трансферы - The Telegraph
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Ризатдинова показала свои загорелые ножки
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Невозможное возможно: Великие цитаты Мохаммеда Али
Футбол
Официально: ПСЖ назначил нового главного тренера
Сегодня, 9:00
Марадона может стать спортивным директором брестского Динамо - AS
Сегодня, 8:40
Руни будет получать в Америке 5 миллионов в год - СМИ
Сегодня, 8:20
Москва у границ Украины, а Симферополь – в Молдове: в России опозорились с картой мира
Сегодня, 7:36
Финал для всех: как кубки Лиги чемпионов путешествовали Украиной
Вчера, 21:15
Бокс
Пакьяо заинтересован в бое с Ломаченко
Вчера, 20:20
Майки Гарсия: Ломаченко хорош, надеюсь наш бой состоится в ближайшем будущем
Вчера, 17:35
Промоутер: Бой Ломаченко – Бельтран будет похож на уличную драку, мы не хотим этого
Вчера, 17:31
Арум: Нокдаун поднимет Ломаченко в чужих глазах
Вчера, 16:36
Промоутер: Бриедис с Гассиевым вместо Усика – это убийство интриги
Вчера, 16:10
Авто
Украинский мотогонщик попал в жуткую аварию в Италии
Сегодня, 0:30
TsunamiRT: победная серия продолжается!
Вчера, 18:54
Гран-при Монако: все штрафы уик-энда
Вчера, 13:26
Хэмилтон – о побитом рекорде Шумахера: Это просто невероятно
Вчера, 11:33
Видео массовой аварии на старте Гран-при Испании Формулы-1
13 мая, 21:50
Экстрим
Призер X-Games использовал реактивный ранец, чтобы успеть к маме на обед
3 марта '17 17:12
Экстремальное видео, от которого побегут мурашки по коже
30 ноября '16 10:53
Летающие серферы прокатились на высоте 600 метров
9 ноября '16 11:51
Украинец выступит в финале международного турнира по скейтбордингу
4 ноября '16 13:25
Вейкбордисты прокатились по водной трассе, построенной из контейнеров
31 октября '16 17:46
Хоккей
Чехия – Австрия 4:3 видео шайб и обзор матча ЧМ-2018 по хоккею
Сегодня, 6:55
Канада – Латвия 2:1 ОТ видео шайб и обзор матча ЧМ-2018 по хоккею
Сегодня, 6:43
Кубок Стэнли: Вегас сравнял счет в серии с Виннипегом
Сегодня, 6:14
Плей-офф Кубка Стэнли 2018: расписание и результаты матчей
Сегодня, 6:05
Россия – Швеция: видео онлайн трансляция матча ЧМ по хоккею
Сегодня, 4:00
Баскетбол
НБА: Голдэн Стэйт выиграл первый матч у Хьюстона
Сегодня, 6:36
НБА: расписание и результаты плей-офф сезона-2017/18
Сегодня, 6:36
Михайлюк получил диплом Университета Канзаса
Вчера, 14:10
Коби Брайант: Жизнь без баскетбола даже лучше, чем я представлял
Вчера, 13:31
Лав: Хорфорд стал тузом в рукаве для Бостона
Вчера, 12:07
Биатлон
Домрачева получила награду за спортивное поведение
10 мая, 15:40
Брынзак – о Прокунине: Мы решили доверить команду молодому амбициозному специалисту
4 мая, 14:50
Россиянин возглавил женскую сборную Украины по биатлону
4 мая, 11:05
Чемпионка мира по биатлону потеряла три золотые медали
2 мая, 17:43
Санитра: О состоянии Семенова поймем в начале тренировочного цикла
30 апреля, 7:40
Теннис
Свитолина – Мартич: прогноз и ставки букмекеров на матч в Риме
Сегодня, 7:05
Долгополов без шансов проиграл Джоковичу на турнире в Риме
Вчера, 18:35
Свитолина узнала соперницу на турнире в Риме
Вчера, 16:00
Цуренко покинула турнир в Риме после первого же раунда
Вчера, 15:52
Свитолина: У меня замечательные воспоминания о Риме
Вчера, 14:00
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