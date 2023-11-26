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Определился соперник сборной Украины на Кубке Билли Джин Кинг

Матчи пройдут в апреле.
Определился соперник сборной Украины на Кубке Билли Джин Кинг

В воскресенье, 26 ноября, состоялась жеребьевка отборочного этапа Кубка Билли Джин Кинг-2024.

Женская сборная Украины получила в соперники сборную Румынии, с которой предстоит сыграть 12-13 апреля.

Отметим, что по результатам жеребьевки были созданы восемь пар, победители которых выйдут в финальную стадию турнира, где уже присутствуют Канада, Чехия, Испания и Италия.

В этом году сборная Украины на отборочном этапее уступила как раз одному из финалистов сборной Чехии.

Результаты жереебьевки отборочного раунда Билли Джин Кинг-2024

  • Австралия - Мексика
  • Швейцария - Польша
  • Франция - Великобритания
  • США - Бельгия
  • Казахстан - Япония
  • Германия - Бразилия
  • Словакия - Словения
  • Украина - Румыния

Ранее также сообщалось, что Элина Свитолина вошла в список претендентов на награду WTA.

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