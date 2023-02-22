Цуренко на отказе завершила выступления на турнире в Мексике

Украинская теннисистка не смогла доиграть матч первого круга из-за повреждения.

Украинская теннисистка Леся Цуренко завершила свои выступления на турнире WTA 250 в мексиканской Мериде уже после первого круга.

В стартовом поединке основной сетки против Катержины Синяковой из Чехии украинка во время первой партии обращалась за помощью к врачу из-за проблем с правой ногой. Проиграв первый сет, Цуренко приняла решение отказаться от продолжения матча.

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WTA 250. Мерида (Мексика)

Одиночный разряд

Первый круг

Леся Цуренко (Украина, Q) - Катержина Синякова (Чехия, 4) 5:7 - отказ

До этого Леся Цуренко выиграла два матча квалификации на турнире в Мериде.

Ранее сообщалось, что Ангелина Калинина обыграла Даяну Ястремскую во втором круге турнира WTA 1000 в Дубае.