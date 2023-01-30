Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд

Представляем вашему вниманию обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В понедельник, 30 января, Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТП) опубликовала обновленный рейтинг организации.

В десятке лучших произошло несколько изменений на фоне проведенного Открытого чемпионата Австралии. Лидером рейтинга стал серб Новак Джокович, который выиграл турнир. Второе место занимает испанец Карлос Алькарас, а тройку лучших замыкает финалист турнира Стефанос Циципас.

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Отметим, что легендарный испанец Рафаэль Надаль потерял несколько позиций, а Хуберт Хуркач вернулся в ТОП-10.

Первая ракетка Украины Алексей Крутых поднялся на 176-е место, установив свой лучший результат.

Рейтинг ATP от 30 января

(5). Новак Джокович (Сербия) - 7070 (1). Карлос Алькарас (Испания) - 6730 (4). Стефанос Циципас (Греция) - 6195 (3). Каспер Рууд (Норвегия) - 5765 (6). Андрей Рублев (нейтральный статус) - 4200 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 3815 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 3715 (9). Тэйлор Фриц (США) - 3410 (10). Хольгер Руне (Дания) - 3046 (11). Хуберт Хуркач (Польша) - 2995

…

176. (188). Алексей Крутых (Украина) - 341

345. (340). Виталий Сачко (Украина) - 139

374. (412). Илья Марченко (Украина) - 126

379. (378). Александр Овчаренко (Украина) - 123

385. (387). Владислав Орлов (Украина) - 120

438. (440). Олег Приходько (Украина) - 99

512. (511). Эрик Ваншельбойм (Украина) - 68