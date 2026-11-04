Ястремская проиграла Сёнмез на старте турнира WTA 250 в Гонконге

В матче первого раунда она уступила представительнице Турции Зейнеп Сёнмез в двух сетах — 4:6, 2:6.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла выйти во второй круг турнира серии WTA 250 в Гонконге.

Поединок состоялся 3 ноября и продолжался около полутора часов. В первой партии Сёнмез сумела сделать один брейк, которого хватило для победы со счетом 6:4.

Во втором сете турецкая теннисистка дважды выиграла геймы на подаче украинки и завершила встречу со счетом 6:2.

В результате Сёнмез одержала вторую победу над Ястремской в трех очных встречах. Впервые теннисистки сыграли друг с другом в 2023 году на турнире WTA 125 в польском Козерках, где украинка победила в двух сетах. В июне 2024 года на травяном турнире в Берлине сильнее оказалась турецкая спортсменка.

Даяна Ястремская (Украина) — Зейнеп Сёнмез (Турция) — 4:6, 2:6.