Свитолина возвращается: состав участниц Финального турнира WTA-2026 объявлен

Элина Свитолина представит Украину на Финальном турнире WTA-2026, возвращаясь на соревнования впервые с 2019 года.

Состав участниц Финального турнира WTA-2026 объявлен.



Стоит отметить, что Марта Костюк могла принять участие в турнире, однако из-за травмы, полученной в Нинбо, она была вынуждена отказаться от участия в соревнованиях.



Несмотря на это, Украина будет представлена на турнире. Элина Свитолина возвращается на Финальный турнир впервые с 2019 года, когда она дошла до финала.



Финальный турнир WTA-2026 пройдет в Индиан-Уэлсе с 7 по 14 ноября.



Участницы Финального турнира WTA-2026



Елена Рыбакина (Казахстан) - 7502

Арина Соболенко - 6560

Мирра Андреева - 6306

Джессика Пегула (США) - 5835

Коко Гауфф (США) - 5774

Элина Свитолина (Украина) - 5229

Каролина Мухова (Чехия) - 4735

Линда Носкова (Чехия) - 4354