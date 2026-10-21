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Свитолина возвращается: состав участниц Финального турнира WTA-2026 объявлен

Элина Свитолина представит Украину на Финальном турнире WTA-2026, возвращаясь на соревнования впервые с 2019 года.
Свитолина возвращается: состав участниц Финального турнира WTA-2026 объявлен
Элина Свитолина / Getty Images

Состав участниц Финального турнира WTA-2026 объявлен.

Стоит отметить, что Марта Костюк могла принять участие в турнире, однако из-за травмы, полученной в Нинбо, она была вынуждена отказаться от участия в соревнованиях.

Несмотря на это, Украина будет представлена на турнире. Элина Свитолина возвращается на Финальный турнир впервые с 2019 года, когда она дошла до финала.

Финальный турнир WTA-2026 пройдет в Индиан-Уэлсе с 7 по 14 ноября.

Участницы Финального турнира WTA-2026

Елена Рыбакина (Казахстан) - 7502
Арина Соболенко - 6560
Мирра Андреева - 6306
Джессика Пегула (США) - 5835
Коко Гауфф (США) - 5774
Элина Свитолина (Украина) - 5229
Каролина Мухова (Чехия) - 4735
Линда Носкова (Чехия) - 4354

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