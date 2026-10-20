Польская теннисистка Кава одерживает победу над Снигур в трехсетовом матче

Польская теннисистка Кава одержала победу над Снигур в трехсетовом матче, счет 1:6, 6:2, 6:4.

Теннисный матч завершился победой польской спортсменки со счетом 1:6, 6:2, 6:4 после трех сыгранных партий.



Снигур открыла матч, уверенно выиграв первый сет со счетом 6:1, при этом четыре раза отобрав подачу у своей соперницы. Во втором сете Кава взяла инициативу в свои руки, сделав два брейка и восстановив равновесие в матче со счетом 6:2.



В решающем сете обе игрокини боролись на равных до счета 3:3. После этого польская теннисистка использовала свои возможности и завершила матч в свою пользу со счетом 6:4.



Это была вторая подряд встреча Снигур и Кавы. Днем ранее они встретились в финале квалификации, но украинка отказалась после первого сета. Несмотря на поражение, Дарья получила возможность играть в основной сетке как "счастливый проигравший" после отказа другой польской теннисистки, Майи Хвалиньской.



Катажина Кава против Дарьи Снигур - 2:1 (1:6, 6:2, 6:4)



Напомним, что Олейникова была выбита на начальном этапе турнира в Осаке.