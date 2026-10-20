Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Олийникова столкнулась с поражением в первом раунде турнира WTA 250 в Осаке

Олийникова уступила в двух партиях американке Мэри Стояной на турнире WTA 250 в Осаке.
Олийникова столкнулась с поражением в первом раунде турнира WTA 250 в Осаке
Александра Олийникова / Getty Images

Украинская теннисистка Александра Олийникова не смогла преодолеть барьер первого раунда на турнире WTA 250, который проходит в Осаке, Япония.

В своем открывающем матче Олийникова проиграла американской квалифаерке Мэри Стояной, уступив в двух партиях. Игра украинки была нестабильной, она смогла выиграть лишь пять геймов, что не дало ей возможности представить серьезное сопротивление.

Это стало уже третьим поражением Олийниковой в последних четырех матчах против соперниц, которые находятся за пределами топ-100 рейтинга WTA.

Олийникова будет участвовать в следующем турнире WTA 500, который пройдет в Токио.

Осака. WTA 250. 1/16 финала

Александра Олийникова (Украина, 7) - Мэри Стояна (США, Q) - 0:2 (2:6, 3:6)

Ранее сообщалось, что украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк удерживают свои позиции в мировом рейтинге, в то время как Дарья Снигур стремится войти в топ-40.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости