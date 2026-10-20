Олийникова столкнулась с поражением в первом раунде турнира WTA 250 в Осаке

Олийникова уступила в двух партиях американке Мэри Стояной на турнире WTA 250 в Осаке.

Украинская теннисистка Александра Олийникова не смогла преодолеть барьер первого раунда на турнире WTA 250, который проходит в Осаке, Япония.



В своем открывающем матче Олийникова проиграла американской квалифаерке Мэри Стояной, уступив в двух партиях. Игра украинки была нестабильной, она смогла выиграть лишь пять геймов, что не дало ей возможности представить серьезное сопротивление.



Это стало уже третьим поражением Олийниковой в последних четырех матчах против соперниц, которые находятся за пределами топ-100 рейтинга WTA.



Олийникова будет участвовать в следующем турнире WTA 500, который пройдет в Токио.



Осака. WTA 250. 1/16 финала



Александра Олийникова (Украина, 7) - Мэри Стояна (США, Q) - 0:2 (2:6, 3:6)

Ранее сообщалось, что украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк удерживают свои позиции в мировом рейтинге, в то время как Дарья Снигур стремится войти в топ-40.