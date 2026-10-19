Свитолина и Костюк удерживаются в ТОП-10, Снигур на подходе к ТОП-40 мирового тенниса

Свитолина и Костюк удерживаются в топ-10, а Снигур стремится войти в топ-40 мирового рейтинга тенниса.

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк удерживают свои позиции в мировом рейтинге, в то время как Дарья Снигур стремится войти в топ-40.



Елена Рыбакина из Казахстана продолжает лидировать в мировом рейтинге. Арина Соболенко замыкает тройку лидеров, занимая второе место, а Мирра Андреева занимает третье место. Все три спортсменки сохраняют свои ранги.



Свитолина продолжает быть теннисисткой с самым высоким рейтингом из Украины. Она занимает шестую позицию в мировом рейтинге с 5229 очками. Костюк находится на десятом месте с 3920 очками.



Дарья Снигур занимает 42-е место, оставаясь на грани входа в топ-40 мирового рейтинга.



Стоит отметить, что ранее Свитолина подтвердила участие в престижном теннисном турнире, став седьмой из восьми лучших игроков сезона.