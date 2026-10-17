Ястремская не справилась с квалификацией на WTA 500 в Нинбо

Ястремская уступила Рахимовой в полуфинале квалификации турнира WTA 500 в Нинбо.

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Украинская теннисистка Даяна Ястремская, занимающая 103-е место в рейтинге WTA, не смогла пройти начальный этап квалификации на турнире WTA 500 в китайском Нинбо.



Ястремская встретилась на полуфинальном этапе квалификации с Камиллой Рахимовой из Узбекистана, которая занимает 68-е место в рейтинге WTA, и уступила ей в двух сетах со счетом 2:6, 4:6.



Матч продолжался 1 час 14 минут. За время игры Ястремская совершила пять эйсов, семь двойных ошибок и реализовала два из пяти брейк-пойнтов.



Это была первая встреча этих теннисисток на корте.



WTA 500, Нинбо, Китай

Квалификация, полуфинал



Даяна Ястремская (Украина) - Камилла Рахимова (Узбекистан) 2:6, 4:6



Стоит отметить, что ранее Дарья Снигур смогла пробиться в финал квалификации на этом же турнире в Нинбо.