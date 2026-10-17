Ангелина Калинина пробилась в финал квалификации WTA 500 в Китае
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина, занимающая 48-ю строчку в рейтинге WTA, вышла в финал квалификации турнира WTA 500 в китайском Нинбо.
В полуфинале квалификационного раунда Калинина сыграла против Симоны Вальтерт из Швейцарии, которая замыкает первую сотню рейтинга WTA. Победа была одержана украинкой в трех сетах со счетом 6:4, 3:6, 6:3.
Матч длился 2 часа 36 минут. В процессе игры Калинина дважды сделала подачу навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала семь из 12 брейк-пойнтов.
Это была третья встреча этих спортсменок, и все три раза Калинина становилась победительницей.
WTA 500, Нинбо, Китай
Квалификация, полуфинал
Ангелина Калинина (Украина) - Симона Вальтерт (Швейцария) 6:4, 3:6, 6:3
В финале квалификации Калинина встретится с Александрой Соснович, выступающей под нейтральным флагом, но обладающей белорусским гражданством.
Стоит отметить, что в финал квалификации турнира в Нинбо также прошла Дарья Снигур.