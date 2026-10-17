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Стародубцева не смогла преодолеть квалификацию на WTA 500 в Нинбо

Стародубцева не смогла пройти полуфинал квалификации на турнире WTA 500, уступив Захаровой.
Стародубцева не смогла преодолеть квалификацию на WTA 500 в Нинбо
Юлия Стародубцева / Getty Images

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева, занимающая 44-ю строчку в рейтинге WTA, не сумела преодолеть квалификационный этап на турнире WTA 500 в китайском Нинбо.

В полуфинале квалификации Стародубцева уступила Анастасии Захаровой, обладательнице "нейтрального статуса" и российского паспорта, которая замыкает первую сотню рейтинга WTA, занимая 111-е место. Итоговый счет встречи составил 1:6, 5:7 в пользу Захаровой.

Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. В ходе игры Стародубцева дважды подала безответно, допустила три двойных ошибки и реализовала один брейк-пойнт.

Это был второй поединок между этими спортсменками, и в обоих случаях победу отметила Захарова.

WTA 500, Нинбо, Китай
Квалификация, полуфинал

Юлия Стародубцева (Украина) - Анастасия Захарова (нейтральный статус) 1:6, 5:7

Стоит отметить, что Дарья Снигур успешно преодолела полуфинальный этап квалификации на том же турнире в Нинбо.

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