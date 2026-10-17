Стародубцева не смогла преодолеть квалификацию на WTA 500 в Нинбо
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева, занимающая 44-ю строчку в рейтинге WTA, не сумела преодолеть квалификационный этап на турнире WTA 500 в китайском Нинбо.
В полуфинале квалификации Стародубцева уступила Анастасии Захаровой, обладательнице "нейтрального статуса" и российского паспорта, которая замыкает первую сотню рейтинга WTA, занимая 111-е место. Итоговый счет встречи составил 1:6, 5:7 в пользу Захаровой.
Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. В ходе игры Стародубцева дважды подала безответно, допустила три двойных ошибки и реализовала один брейк-пойнт.
Это был второй поединок между этими спортсменками, и в обоих случаях победу отметила Захарова.
WTA 500, Нинбо, Китай
Квалификация, полуфинал
Юлия Стародубцева (Украина) - Анастасия Захарова (нейтральный статус) 1:6, 5:7
Стоит отметить, что Дарья Снигур успешно преодолела полуфинальный этап квалификации на том же турнире в Нинбо.