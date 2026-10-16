Свитолина проигрывает Картал, вылетая из четвертьфинала с призовыми в $98,500
Свитолина достигла четвертьфинала в Ухане, обеспечив себе призовые в $98 500, и готовится к участию в турнире WTA 500 в Китае.
Украинская теннисистка уступила в матче британке Сонай Картал, занимающей 170-е место в мировом рейтинге. Матч завершился со счетом 2:6, 6:2, 4:6 в пользу Картал.
Как сообщается на официальном веб-сайте WTA, Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира в Ухане, что обеспечивает ей призовые в размере 98 500 долларов.
Это сумма превышает 4 миллиона гривен по текущему курсу.
Следующим шагом в карьере украинской спортсменки будет участие в турнире WTA 500 в китайском городе Нинбо, который пройдет с 19 по 25 октября.
Стоит отметить, что двое украинских теннисистов входят в престижный список претендентов на участие в команде Кубка Билли Джин Кинг.
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