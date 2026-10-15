Остапенко совершает великолепный обратный удар, достигая четвертьфинала WTA 1000 в Ухане

Остапенко обыграла Фернандес и впервые за 9 лет вышла в четвертьфинал турнира в Ухане, забив свою 100-ю победу в турнирах WTA 1000.

Фернандес начала матч с уверенностью, забрав первый сет со счетом 6:1. Однако, Остапенко удалось переломить ситуацию, выиграв второй сет с тем же счетом. В финальном раунде латвийка показала себя сильнее, победив со счетом 6:4.



Матч продолжался 1 час 58 минут.



Это первый раз за последние девять лет, когда Остапенко добралась до четвертьфинала турнира в Ухане. Более того, ее победа над Фернандес стала ее 100-й в турнирах WTA 1000.



В следующем матче Остапенко встретится с Дианой Шнайдер, которая занимает 13-е место в мировом рейтинге.



WTA 1000, Ухань (Китай). 1/8 финала



Лейла Фернандес (Канада, WTA №25) против Елены Остапенко (Латвия, WTA №34) - 1:2 (6:1, 1:6, 4:6).



Интересно отметить, что Елена Остапенко является дочерью бывшего украинского футболиста Евгения Остапенко.



Также стоит упомянуть, что Элина Свитолина также пробилась в четвертьфинал турнира в Ухане впервые с 2019 года.