Свитолина доминирует на теннисном турнире в Ухане, достигая четвертьфинала

Свитолина уверенно прошла в четвертьфинал турнира WTA 1000, обыграв Го Ханьюй со счетом 6:1, 6:4.

Прошла встреча, продолжавшаяся 1 час 32 минуты. Свитолина сразу же взяла инициативу в свои руки, выиграв первые три гейма. Несмотря на потерю одного гейма на своей подаче, она уверенно завершила сет со счетом 6:1.



Второй сет был более интенсивным. Теннисистки чередовали победы в геймах, но при счете 4:4 Свитолина усилила свою игру и выиграла два последующих гейма, завершая сет со счетом 6:4.



Во время матча Свитолина совершила два эйса, четыре двойные ошибки и 29 невынужденных ошибок. Однако, она опередила свою соперницу по количеству виннеров - 15 против 9.



Это шестой раз, когда Свитолина участвует в турнире в Ухане. До этого ее наивысшим достижением здесь был полуфинал в 2014 году.



В четвертьфинале Свитолина встретится с победительницей матча между Жасмин Паолини из Италии и Соней Картал из Великобритании.



WTA 1000. Ухань, третий круг



Элина Свитолина (Украина) против Го Ханьюй (Китай) - 6:1, 6:4



- Продолжительность матча: 1 час 32 минуты.

- Виннеры: 15 - 9.



Стоит отметить, что вчера Ястремская и Калинина отказались от участия в парном турнире WTA 1000.