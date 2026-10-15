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Свитолина доминирует на теннисном турнире в Ухане, достигая четвертьфинала

Свитолина уверенно прошла в четвертьфинал турнира WTA 1000, обыграв Го Ханьюй со счетом 6:1, 6:4.
Свитолина доминирует на теннисном турнире в Ухане, достигая четвертьфинала
Элина Свитолина / Getty Images

Прошла встреча, продолжавшаяся 1 час 32 минуты. Свитолина сразу же взяла инициативу в свои руки, выиграв первые три гейма. Несмотря на потерю одного гейма на своей подаче, она уверенно завершила сет со счетом 6:1.

Второй сет был более интенсивным. Теннисистки чередовали победы в геймах, но при счете 4:4 Свитолина усилила свою игру и выиграла два последующих гейма, завершая сет со счетом 6:4.

Во время матча Свитолина совершила два эйса, четыре двойные ошибки и 29 невынужденных ошибок. Однако, она опередила свою соперницу по количеству виннеров - 15 против 9.

Это шестой раз, когда Свитолина участвует в турнире в Ухане. До этого ее наивысшим достижением здесь был полуфинал в 2014 году.

В четвертьфинале Свитолина встретится с победительницей матча между Жасмин Паолини из Италии и Соней Картал из Великобритании.

WTA 1000. Ухань, третий круг

Элина Свитолина (Украина) против Го Ханьюй (Китай) - 6:1, 6:4

- Продолжительность матча: 1 час 32 минуты.
- Виннеры: 15 - 9.

Стоит отметить, что вчера Ястремская и Калинина отказались от участия в парном турнире WTA 1000.

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