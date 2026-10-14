Украинские теннисисты Калинина и Марченко предложены в символическую команду Кубка Билли Джин Кинг

Украинские теннисисты Калинина и Марченко предложены к включению в символическую команду Кубка Билли Джин Кинг, учитывая их историческое достижение в турнире.

Ангелина Калинина и Илья Марченко, украинские теннисисты, предложены к включению в символическую команду Кубка Билли Джин Кинг.



Стоит отметить, что украинская команда показала исторический результат, добравшись до финала турнира. Несмотря на поражение Чехии и занятие второй строчки, достижение украинской команды вызывает восхищение.



Символическая команда будет включать в себя четырех атлетов, выбранных по четырем номинациям. В этом списке Украину представляют Калинина и Марченко.



Калинина, благодаря которой команда одержала несколько побед, предложена к номинации вместе с другими финалистками - Каролиной Муховой и Линдой Носковой.



Марченко, в свою очередь, предложен к номинации на звание лучшего капитана, наряду с коллегами из Чехии и Бельгии.



Голосование проводится в мобильном приложении Davis Cup & BJK Cup.