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Украинские теннисисты Калинина и Марченко предложены в символическую команду Кубка Билли Джин Кинг

Украинские теннисисты Калинина и Марченко предложены к включению в символическую команду Кубка Билли Джин Кинг, учитывая их историческое достижение в турнире.
Украинские теннисисты Калинина и Марченко предложены в символическую команду Кубка Билли Джин Кинг
Ангелина Калинина / Getty Images

Ангелина Калинина и Илья Марченко, украинские теннисисты, предложены к включению в символическую команду Кубка Билли Джин Кинг.

Стоит отметить, что украинская команда показала исторический результат, добравшись до финала турнира. Несмотря на поражение Чехии и занятие второй строчки, достижение украинской команды вызывает восхищение.

Символическая команда будет включать в себя четырех атлетов, выбранных по четырем номинациям. В этом списке Украину представляют Калинина и Марченко.

Калинина, благодаря которой команда одержала несколько побед, предложена к номинации вместе с другими финалистками - Каролиной Муховой и Линдой Носковой.

Марченко, в свою очередь, предложен к номинации на звание лучшего капитана, наряду с коллегами из Чехии и Бельгии.

Голосование проводится в мобильном приложении Davis Cup & BJK Cup.

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