Украинские теннисистки отказались от участия в турнире, обеспечив соперницам проход в четвертьфинал

Украинские теннисистки отказались от участия во втором круге, обеспечив соперницам проход в четвертьфинал.

В среду, 14 октября, украинские теннисистки должны были выступить в матче второго круга против Анны Данилиной и Шуай Чжан, занимающих второе место по посеву. Однако, украинский дуэт отказался от участия в турнире, что обеспечило их соперницам беспрепятственный проход в четвертьфинал.



Ястремская и Калинина успели провести лишь одну партию.



В первом круге они победили филиппинку Александру Эалу и турчанку Зейнеп Сёнмез, обыграв их со счетом 6:2, 6:3.



В одиночном разряде оба представителя Украины также завершили свое выступление. Калинина была выбита в первом круге, а Ястремская 14 октября уступила американке Иве Йович во втором круге.



Также 14 октября Дарья Снигур проиграла Тжен и была выбита из турнира WTA 1000.