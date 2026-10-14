Свитолина одерживает победу над Самсоновой в напряженном матче

Свитолина одержала победу над Самсоновой в трехсетовом матче на турнире Dongfeng Voyah Wuhan Open, готовится к следующему противостоянию.

Людмила Самсонова, которая участвует в турнире без представления какой-либо страны, встретилась с Элиной Свитолиной во втором раунде соревнований.



Свитолина уверенно забрала первый сет, а во втором даже опередила со счетом 3:1. Однако, несмотря на два матчбола при счете 5:4, украинская теннисистка не сумела удержать свое преимущество. Самсонова вернула гейм, продолжила борьбу и в конечном итоге выиграла сет со счетом 7:5.



В третьем сете Свитолина снова взяла контроль над игрой и завершила матч в свою пользу.



Следующей соперницей Свитолины станет победительница матча между Кэти Волынец из США, которая прошла через квалификацию, и Го Ханьюй из Китая, получившей wild card.



Финальный счет матча: Элина Свитолина (Украина, 5) против Людмилы Самсоновой (нейтральная) - 6:2, 5:7, 6:2.



Турнир Dongfeng Voyah Wuhan Open, который относится к категории WTA 1000 и проводится на хардовых кортах, запланирован на 12-18 октября.



Стоит отметить, что Марта Костюк проиграла во втором раунде турнира в Ухане.