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Марта Костюк уступает Марии Саккари на турнире WTA 1000 в Ухане

Возвращение после травмы: Костюк проигрывает Саккари на турнире WTA 1000 в Ухане.
Марта Костюк уступает Марии Саккари на турнире WTA 1000 в Ухане
Марта Костюк / Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк, занимающая десятую строчку в рейтинге WTA, потерпела поражение в своем первом матче на турнире WTA 1000 в Ухане, Китай.

Костюк, вернувшаяся на корт после перерыва из-за травмы запястья и выступающая в статусе сеяной, начала свою игру на турнире с второго раунда. Ее противницей была греческая теннисистка Мария Саккари, которая занимает 35-е место в рейтинге WTA.

Украинка выиграла первый сет со счетом 6:4, однако потерпела поражение в двух последующих сетах со счетом 2:6.

Матч продолжался 2 часа 7 минут. В течение игры Костюк сделала одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и использовала два из пяти брейк-пойнтов.

Это был пятый матч между этими теннисистками, и теперь Саккари ведет в личных встречах со счетом 3:2.

WTA 1000, Ухань, Китай
Второй круг

Марта Костюк (Украина) - Мария Саккари (Греция) 6:4, 2:6, 2:6

Стоит отметить, что ранее Дарья Снигур одержала победу над 14-й ракеткой мира в начале турнира в Ухане.

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