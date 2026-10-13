Марта Костюк уступает Марии Саккари на турнире WTA 1000 в Ухане

Возвращение после травмы: Костюк проигрывает Саккари на турнире WTA 1000 в Ухане.

Украинская теннисистка Марта Костюк, занимающая десятую строчку в рейтинге WTA, потерпела поражение в своем первом матче на турнире WTA 1000 в Ухане, Китай.



Костюк, вернувшаяся на корт после перерыва из-за травмы запястья и выступающая в статусе сеяной, начала свою игру на турнире с второго раунда. Ее противницей была греческая теннисистка Мария Саккари, которая занимает 35-е место в рейтинге WTA.



Украинка выиграла первый сет со счетом 6:4, однако потерпела поражение в двух последующих сетах со счетом 2:6.



Матч продолжался 2 часа 7 минут. В течение игры Костюк сделала одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и использовала два из пяти брейк-пойнтов.



Это был пятый матч между этими теннисистками, и теперь Саккари ведет в личных встречах со счетом 3:2.



WTA 1000, Ухань, Китай

Второй круг



Марта Костюк (Украина) - Мария Саккари (Греция) 6:4, 2:6, 2:6



Стоит отметить, что ранее Дарья Снигур одержала победу над 14-й ракеткой мира в начале турнира в Ухане.