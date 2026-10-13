Снигур одолела Мертенс в стартовом раунде WTA 1000 в Ухане
Украинская теннисистка Дарья Снигур, занимающая 42-ю строчку в рейтинге WTA, успешно преодолела стартовый раунд на турнире WTA 1000 в Ухане, Китай.
В стартовом матче Снигур встретилась на корте с Элизе Мертенс из Бельгии, которая занимает 14-ю позицию в мировом рейтинге, и одолела ее в двух партиях со счетом 6:4, 7:5.
Длительность матча составила 1 час 47 минут. В ходе игры Снигур не допустила ни одного вылета, совершила пять двойных ошибок и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов.
Это была первая встреча между этими спортсменками.
WTA 1000, Ухань, Китай
Первый раунд
Дарья Снигур (Украина) - Элизе Мертенс (Бельгия) 6:4, 7:5
В следующем раунде Снигур встретится с Джанис Тжен из Индонезии.
Стоит отметить, что ранее во второй раунд турнира в Ухане также вышла Даяна Ястремская.